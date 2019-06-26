Калининградские перевозчики: «Будем заставлять сотрудников применять кассовые аппараты»

СЕГОДНЯ 18:15 2019-06-26T18:15:10+03:00

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С 1 июля в общественном транспорте Калининграда начинается ввод в действие автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте. Это значит, что во всех видах автобусов, троллейбусах, трамваях должны заработать контрольно-кассовые аппараты (валидаторы).

- В настоящее время закуплено и доставлено в Калининград 601 валидатор, оборудование будет установлено на всех транспортных средствах, осуществляющих перевозку пассажиров в Калининграде, в том числе на микроавтобусах. В автобусах большого класса терминалы будут находиться у кондуктора, в микроавтобусе – у водителя.- рассказал на пресс-конференции в среду председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Калининграда Олег Кутин. – Стационарное оборудование будет установлено на транспортных средствах муниципального перевозчика «КалининградГорТранс» - для того, чтобы пассажир мог оплатить проезд, не прибегая к услугам кондуктора.

- Есть административная ответственность за «непробитие» чека, это штрафы, - отметил участвовавший в пресс-конференции генеральный директор «Вестлайн» Сергей Макаров. – Будем заставлять своих сотрудников, чтобы применяли, как положено, контрольно-кассовые аппараты.

ИСТОЧНИК KP.RU