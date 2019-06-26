2019-06-26T18:38:55+03:00
Общество

В Калининграде по горячим следам задержали грабителя магазина

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя магазина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Днем в продуктовый магазин на улице Багратиона вошел мужчина, схватил две бутылки водки, батон и две палки колбасы и попытался скрыться. Однако прибывшие на место сотрудники ППС бросились в погоню и задержали злоумышленника.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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