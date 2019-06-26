2019-06-26T18:45:27+03:00
Общество

В автопробеге «Бумеранг-2019» приняло участие 30 автомобилей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В среду в Калининградской области прошел автопробег «Бумеранг-2019» по маршруту Калининград-Багратионовск. В нем приняли участие около 130 представителей районных отделений областной организации «Всероссийского общества инвалидов» на 30 автомобилях, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Автопробег «Бумеранг – 2019» был посвящен Дню памяти и скорби.

- Это замечательное событие собирает особенных людей, для которых это определенное преодоление себя, жизненных трудностей, личное мужество, а с другой стороны, возможность встретиться с друзьями, познакомиться с городами нашего края, испытать новые положительные эмоции. Это также очень важно и для всех жителей области, потому что именно вы подаете нам пример жизненной стойкости и силы духа, умению радоваться каждому дню, – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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