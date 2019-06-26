Долги жителей Славска за электричество с начала года выросли на полмиллиона рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Славске растет задолженность населения за электричество. Как сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта», с начала года долги жителей увеличились на полмиллиона рублей и составляют сейчас 8,4 млн рублей.
- К самым злостным неплательщикам применяется крайняя мера – отключение электроснабжения. C начала года остались без света 137 потребителей, из них 21 с неоплаченными счетами свыше 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе компании.
Кроме этого, для снижения задолженности проводятся взыскания в судебном порядке. С начала года подано 56 исковых заявлений на сумму 698,3 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU