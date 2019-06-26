В Калининграде мошенник снял с карты пенсионера 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:17 2019-06-26T19:17:12+03:00

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Калининградская полиция расследует два случая дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В первом случае жертвой мошенника стал 64-летний калининградец. Ему позвонил «сотрудник безопасности» банка и предупредил о блокировке карты. Чтобы ее разблокировать, пенсионеру необходимо было сообщить номер карты и 3-значный пароль на обратной стороне карты. Пожилой мужчина выполнил просьбу и лишился 20 тысяч рублей.

Пострадала от мошенников и одна из жительниц города. Ей в соцсети написала «подруга», которая попросила реквизиты банковской карты. Уже потом выяснилось, что страница была взломана, а «подруга» сняла с карты 8 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU