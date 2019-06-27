2019-06-27T09:50:47+03:00
Общество

На Куршскую косу приехали волонтеры из Москвы, чтобы заготовить веники для лосей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Студенты Российского технологического университета из Москвы приезжают на Куршскую косу третий год подряд. Как сообщает пресс-служба нацпарка, в течение двух недель волонтеры будут вязать кормовые веники для копытных и плести ограждения в Танцующем лесу.

Студенты расположились лагерем на берегу Куршского залива и трудятся целыми днями, срезая ветки и собирая их в веники для лосей и косуль.

В этом году запланировано еще как минимум две подобных экспедиции: в июле на Куршской косе расположится эколого-просветительский лагерь Русского географического общества, 20 участников которого отобраны по итогам конкурса со всей России, и лагерь молодежного волонтерского отряда «Поиск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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