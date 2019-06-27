Полицейские задержали калининградца, который «заминировал» ТЦ «Эпицентр»
На жителя Калининграда завели уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В понедельник, 24 июня, злоумышленник позвонил в ТЦ «Эпицентр» сделал ложное сообщение об опасном предмете
- Экстренные службы проверили информацию, ничего опасного не обнаружили. Как установили сотрудники оперативных служб, для совершения звонка мужчина использовал мобильный телефон своего друга, с которым он отдыхал на озере. Полицейские задержали звонившего и доставили его в дежурную часть. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
Теперь 28-летнему шутнику грозит до трех лет ограничения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU