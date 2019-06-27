Полицейские задержали калининградца, который «заминировал» ТЦ «Эпицентр»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-27T10:07:34+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В понедельник, 24 июня, злоумышленник позвонил в ТЦ «Эпицентр» сделал ложное сообщение об опасном предмете

- Экстренные службы проверили информацию, ничего опасного не обнаружили. Как установили сотрудники оперативных служб, для совершения звонка мужчина использовал мобильный телефон своего друга, с которым он отдыхал на озере. Полицейские задержали звонившего и доставили его в дежурную часть. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Теперь 28-летнему шутнику грозит до трех лет ограничения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU