2019-06-27T10:35:29+03:00
Общество

Власти оценили затраты на уничтожение борщевика в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области борщевиком Сосновского засорено около 1,5 тысяч гектаров земель. Об этом на совещании в Облдуме рассказала министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.

Больше всего пострадали от борщевика земли сельхозназначения, они засорены на площади 860 гектаров. Почти 500 гектаров - это земли населенных пунктов, еще 125 гектаров – полосы отвода дорог.

Как отметила министр, борщевик активно распространяется на заброшенных землях, садоводческих товариществах, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. По предварительным подсчетам, затраты на уничтожение борщевика составляют 73 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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