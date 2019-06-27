Под Калининградом в ДТП погиб водитель «Фольксвагена»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В среду, 26 июня, в Гурьевском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошло около поселка Голубево. 66-летний водитель «Фольксвагена» потерял управлением, выехал на обочину и врезался в автомобиль GREAT WALL.
В результате ДТП водитель «Фольксваген» скончался, пассажирка этого же автомобиля получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU