Под Калининградом в ДТП погиб водитель «Фольксвагена»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-27T10:43:45+03:00

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В среду, 26 июня, в Гурьевском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошло около поселка Голубево. 66-летний водитель «Фольксвагена» потерял управлением, выехал на обочину и врезался в автомобиль GREAT WALL.

В результате ДТП водитель «Фольксваген» скончался, пассажирка этого же автомобиля получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU