2019-06-27T10:48:23+03:00
Дом. Семья

В Большом Исаково волонтеры помогли лебедям, которые погибали на жаре

Птиц отловили и привезли на озеро
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
Изменить размер текста:

В Большом Исаково местные жители заметили семью лебедей, которая изнемогала от жары. Все случилось во вторник 25 июня, когда термометр показывал под 30 градусов.

«Родители и малыш шли по раскаленному асфальту. Откуда они появились, никто не знал. Птенец был слаб. Он постоянно садился, и родители садились вместе с ним. До озера им идти было далеко: по горячему асфальту невыносимо больно и трудно. Если бы они пошли дальше, то обожгли бы себе лапы», - рассказывают в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в ВК.

Так решено было помочь птицам. Желающие нашлись быстро и выдвинулись на место. Однако, из-за пробок волонтеры смогли приехать к лебедям спустя два часа. Все это время птицы, находящиеся под охраной местных жителей, ждали, сидя на месте.

Лебедей удалось отловить и перевезти на озеро.

«Семейство воссоединилось в воде, развернув крылья, размявшись, напившись. Они гордо поплыли на середину озера!» - сказали волонтеры и поблагодарили всех, кто поднял тревогу, помог ловить и выпускать птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В квартире у калининградца загорелся натяжной потолок
Лучница из Калининграда завоевала вторую медаль Европейских игр
Калининградца задержали за четыре разбойных нападения на магазины
Депутаты Облдумы предложили привлекать к уборке борщевика безработных
На Окружной мотоцикл врезался дорожное ограждение, пострадали водитель и пассажирка
В Калининграде девять улиц остались без электричества
Калининградская область примет участие в туристической выставке в Японии
На улице Леонова в Калининграде таксист сбил пешехода-нарушителя
Под Калининградом в ДТП погиб водитель «Фольксвагена»
Власти оценили затраты на уничтожение борщевика в Калининградской области
Полицейские задержали калининградца, который «заминировал» ТЦ «Эпицентр»
На Куршскую косу приехали волонтеры из Москвы, чтобы заготовить веники для лосей
В Мамоново сгорел микроавтобус «Мерседес»
Первого туриста, который въедет в Калининградскую область по электронной визе, встретят с почестями
В Калининграде мошенник снял с карты пенсионера 20 тысяч рублей
Долги жителей Славска за электричество с начала года выросли на полмиллиона рублей
В автопробеге «Бумеранг-2019» приняло участие 30 автомобилей
В Калининграде по горячим следам задержали грабителя магазина
Калининградские перевозчики: «Будем заставлять сотрудников применять кассовые аппараты»
В мэрии рассказали, когда и какие транспортные карты заработают в Калининграде
Полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве жителя Советска
Двум калининградцам грозит до 5 лет за незаконный вылов рыбы
Калининградец присвоил свыше 200 тысяч рублей клиентов интернет-магазина
Жителя Гусева осудили за нападение на полицейского на территории женского монастыря
Калининградской «Балтике» дополнительно выделят 68 млн рублей
На улице Леонова в Калининграде сбили пешехода
В поселке под Балтийском нашли шесть снарядов и две мины времен войны
Житель Советска ночью пытался угнать два автомобиля