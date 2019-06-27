В Большом Исаково волонтеры помогли лебедям, которые погибали на жаре

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-27T10:48:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Большом Исаково местные жители заметили семью лебедей, которая изнемогала от жары. Все случилось во вторник 25 июня, когда термометр показывал под 30 градусов.

«Родители и малыш шли по раскаленному асфальту. Откуда они появились, никто не знал. Птенец был слаб. Он постоянно садился, и родители садились вместе с ним. До озера им идти было далеко: по горячему асфальту невыносимо больно и трудно. Если бы они пошли дальше, то обожгли бы себе лапы», - рассказывают в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в ВК.

Так решено было помочь птицам. Желающие нашлись быстро и выдвинулись на место. Однако, из-за пробок волонтеры смогли приехать к лебедям спустя два часа. Все это время птицы, находящиеся под охраной местных жителей, ждали, сидя на месте.

Лебедей удалось отловить и перевезти на озеро.

«Семейство воссоединилось в воде, развернув крылья, размявшись, напившись. Они гордо поплыли на середину озера!» - сказали волонтеры и поблагодарили всех, кто поднял тревогу, помог ловить и выпускать птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU