В Большом Исаково волонтеры помогли лебедям, которые погибали на жаре
В Большом Исаково местные жители заметили семью лебедей, которая изнемогала от жары. Все случилось во вторник 25 июня, когда термометр показывал под 30 градусов.
«Родители и малыш шли по раскаленному асфальту. Откуда они появились, никто не знал. Птенец был слаб. Он постоянно садился, и родители садились вместе с ним. До озера им идти было далеко: по горячему асфальту невыносимо больно и трудно. Если бы они пошли дальше, то обожгли бы себе лапы», - рассказывают в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в ВК.
Так решено было помочь птицам. Желающие нашлись быстро и выдвинулись на место. Однако, из-за пробок волонтеры смогли приехать к лебедям спустя два часа. Все это время птицы, находящиеся под охраной местных жителей, ждали, сидя на месте.
Лебедей удалось отловить и перевезти на озеро.
«Семейство воссоединилось в воде, развернув крылья, размявшись, напившись. Они гордо поплыли на середину озера!» - сказали волонтеры и поблагодарили всех, кто поднял тревогу, помог ловить и выпускать птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU