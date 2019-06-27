Калининградская область примет участие в туристической выставке в Японии

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-27T10:58:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградская область намерена активно участвовать в международных туристических выставках, на которых предстоит рассказывать о системе электронных виз для иностранных туристов. Об этом на прошедшем заседании Совета по туризму сказал глава министерства по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Это традиционное участие в международном форуме-выставке по туризму «Отдых 2019» в Москва в сентябре. Также осенью этого года мы запланировали участие в выставке JATA – Осака – Япония, ряде других мероприятий такого формата. Эти выставки проводятся при поддержке Ростуризма на едином стенде Российской Федерации. Они будут использованы нами как дополнительный ресурс информационной кампании по e-visa, – сказал Андрей Ермак.

Он также отметил, что в распространении информации об электронных визах для туристов помогут парусники «Крузенштерн» и «Седов», которые сейчас находятся в рейсах.

- Все иностранные туристы во время экскурсии по российским баркам узнают о туристско-рекреационном потенциале и возможностях отдыха в регионе, – сказал министр.

Отметим, в Гданьске открывается представительство нашего региона, где организуют информационный центр для туристов. Там можно будет не только получить информацию о Калининграде и достопримечательностях региона, но и заполнить анкету на электронную визу (обещают помогать в заполнении).

Кроме того, на Доминиканской ярмарке в этом году будет работать стенд Калининградской области, где расскажут про бесплатные визы для посещения Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU