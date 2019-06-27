В Калининграде девять улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-27T11:01:08+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов света не будет на ул. Портовая, 30, пр-т Московский, 8-10, 8а, 14-38, 14б и ул. Мариупольская, 1-3, 2-12, 2а.

До 18 часов электричество отключено на ул. Чайковского, 41, ул. Пугачева, 9-13, 14, 14а, 16, ул. Коммунальная, 3-17, 4-18, ул. Офицерская, 1-13, 4-8, 13а, пр-т Мира, 86, 88, 88а, 90- 98, ул. С. Разина, 31.

Подачу холодной воды планируется отключить до 15 часов в дом ул. Емельянова, 244.

ИСТОЧНИК KP.RU