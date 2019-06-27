На Окружной мотоцикл врезался дорожное ограждение, пострадали водитель и пассажирка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в среду вечером в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на Большой окружной. Двигавшийся в сторону Советского проспекта 27-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель и 48-летняя пассажирка получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU