Депутаты Облдумы предложили привлекать к уборке борщевика безработных
Накануне в Облдуме обсуждали меры по борьбе с борщевиком Сосновского в Калининградской области.
Депутаты отметили, что в регионе увеличивается площадь земель, на которых произрастает ядовитое растение, что приводит к экономическим потерям и негативно влияет на туристическую привлекательность. Особо остро проблема борщевика стоит в Багратионовском, Гурьевском, Зеленоградском и Славском городских округах.
Для более эффективной борьбы с сорняком, депутаты предложили поощрять муниципалитеты, которые будут эффективно решать вопрос с распространением борщевика, а также создать специальную рабочую группу. Еще одно озвученное предложение - привлекать к уборке борщевика граждан, зарегистрированных в центре занятости.
По данным регионального Минсельхоза, сейчас в области борщевиком Сосновского засорено около 1,5 тысячи гектаров, среди них земли сельхозназначения – 860 гектаров. По предварительным подсчетам, затраты на уничтожение борщевика составляют 73 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU