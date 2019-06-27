Депутаты Облдумы предложили привлекать к уборке борщевика безработных

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-27T11:11:34+03:00

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Накануне в Облдуме обсуждали меры по борьбе с борщевиком Сосновского в Калининградской области.

Депутаты отметили, что в регионе увеличивается площадь земель, на которых произрастает ядовитое растение, что приводит к экономическим потерям и негативно влияет на туристическую привлекательность. Особо остро проблема борщевика стоит в Багратионовском, Гурьевском, Зеленоградском и Славском городских округах.

Для более эффективной борьбы с сорняком, депутаты предложили поощрять муниципалитеты, которые будут эффективно решать вопрос с распространением борщевика, а также создать специальную рабочую группу. Еще одно озвученное предложение - привлекать к уборке борщевика граждан, зарегистрированных в центре занятости.

По данным регионального Минсельхоза, сейчас в области борщевиком Сосновского засорено около 1,5 тысячи гектаров, среди них земли сельхозназначения – 860 гектаров. По предварительным подсчетам, затраты на уничтожение борщевика составляют 73 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU