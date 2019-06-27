Калининградца задержали за четыре разбойных нападения на магазины
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде по горячим следам задержан мужчин, совершавший разбойные нападения на продуктовые магазины.
46-летний калининградец совершил четыре разбойных нападения на торговые павильоны на улице Алданской.
- Злоумышленник, угрожая ножом и битой продавцам, похищал деньги из касс. Во время нападений, подозреваемый выкрикивал угрозы и бил витрины магазинов, - отметили в пресс-службе УМВД.
Задержали его в маршрутке, на которой он пытался скрыться после очередного нападения. Ранее калининградец был судим за угон и разбой.
На него завели уголовное дело по статье «разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU