Калининградца задержали за четыре разбойных нападения на магазины

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-27T11:16:46+03:00

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В Калининграде по горячим следам задержан мужчин, совершавший разбойные нападения на продуктовые магазины.

46-летний калининградец совершил четыре разбойных нападения на торговые павильоны на улице Алданской.

- Злоумышленник, угрожая ножом и битой продавцам, похищал деньги из касс. Во время нападений, подозреваемый выкрикивал угрозы и бил витрины магазинов, - отметили в пресс-службе УМВД.

Задержали его в маршрутке, на которой он пытался скрыться после очередного нападения. Ранее калининградец был судим за угон и разбой.

На него завели уголовное дело по статье «разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU