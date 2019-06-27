Лучница из Калининграда завоевала вторую медаль Европейских игр

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-27T11:17:35+03:00

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Континентальный аналог Олимпийских игр в Минске собрал около 4 тысяч спортсменов из 50 стран Европы. Россия остается лидером медального зачета за четыре дня до завершения турнира, и, как оказалось, не без помощи калининградцев.

Отличный результат показывает наша землячка, дважды чемпионка мира Наталья Авдеева. Она выступает в дисциплине «блочный лук».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, на стадии плей-офф Наталья выиграла три матча из четырех, оказавшись точнее спортсменок из Кипра, Нидерландов и Франции.

В финале жребий свел калининградку с лидером стартового круга. В решающей перестрелке словенка Тоя Эллисон попала в «десятку», тогда как Наталья сумела выбить только восемь очков. Итог – серебро.

Ранее на этих соревнованиях калининградка взяла золото в «миксе» с Антоном Булавиным из Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU