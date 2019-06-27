В Калининграде безработный украл из магазина 30 бутылок коньяка

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-27T12:25:22+03:00

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В Калининграде задержали мужчину по подозрению в крупной краже спиртного из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в магазине на улице Дачной. В полицию позвонил работник торговой точки и сообщил, что подозревает одного из покупателей в краже.

Прибывшие на место сотрудники ППС задержали 44-летнего безработного. В его рюкзаке находилось 6 бутылок коньяка.

В ходе разбирательств выяснилось, что это уже четвертая кража, которую совершил злоумышленник в этом магазине. Всего он сумел вынести 30 бутылок с алкоголем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU