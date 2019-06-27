В Калининграде электрик совершил 40 краж из трансформаторных подстанций

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-27T12:38:32+03:00

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Житель Калининграда подозревается в серии краж из трансформаторных подстанций. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

42-летний профессиональный электрик проникал в помещения подстанций и похищал автоматические выключатели и другие комплектующие. Снятое оборудование злоумышленник сдавал в пункты приема металла. По данным полиции, уже установлено 40 эпизодов краж, предварительный ущерб составляет свыше 1 млн рублей.

- Однако профессиональные знания однажды его подвели. При попытке разобрать трансформатор его ударило током и обожгло руки. Несмотря на травмы, он все равно продолжал совершать кражи, в больницу не обращался. Когда полицейские установили его личность и задержали, то, осмотрев в связи с его состоянием, вызвали ему скорую помощь, он был госпитализирован. Сейчас подозреваемый находится в больнице, ему проводят операцию по пересадке кожи, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU