2019-06-27T13:25:41+03:00
Общество

В Калининграде пропала страдающая потерей памяти 77-летняя женщина

Виктор Сергеев
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..Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В Калининграде объявили в розыск 77-летнюю Светлану Моргунову. 2 июня 77-летняя женщина вышла из квартиры на улице Батальной и до настоящего времени её местонахождение остаётся неизвестным, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

- За это время женщина, страдающая потерей памяти, не имея намерений сменить место жительства, на связь с родными не выходила, - отметили в СК..

Приметы разыскиваемой: лицо европейского типа, на вид около 75-80 лет, рост около 155-160 см., средней полноты, волосы прямые, короткие, седые, глаза серо-зеленые, левый глаз косит, передние зубы отсутствуют.

Особые приметы: носит очки с толстыми линзами, на обеих руках в районе запястий 2-3 жировика, боится людей и собак. Страдает потерей памяти.

Была одета: шерстяной берет розового цвета с розочкой на боку, куртка на молнии удлиненная светло-бирюзового цвета с капюшоном, кофта розового цвета, полуботинки на молнии черного цвета. При себе была сумка темно-синего цвета.

Следственное управление СК России по Калининградской области обращается к гражданам, располагающим любой информацией о личности разыскиваемой женщины и возможном месте ее нахождения, с просьбой обратиться в следственный отдел по Московскому району города Калининграда СУ СКР по Калининградской области (г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 2/4) лично либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 (4012) 672-407 или 02. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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