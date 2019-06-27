На Куршской косе сложилась «нетерпимая ситуация» с вывозом мусора

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-27T13:36:02+03:00

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В национальном парке «Куршская коса» сложилась нетерпимая ситуация с вывозом мусора. Как сообщается на странице нацпарка в «Фейсбук», контейнеры на мусоросборочных площадках остаются переполненными.

- В жаркую погоду зловонные горы мусора и переполненные контейнеры не добавляют туристической привлекательности ни национальному парку, ни поселкам Куршской косы, куда приезжают отдыхать гости со всей России. Мы фиксируем подобные факты и составляем акты обследования территории на предмет соблюдения природоохранных требований, - отметил директор нацпарка Анатолий Калина.

Руководство нацпарка направило акты мусорному оператору «Единая система обращения с отходами», с которым подписан договор на ежедневный вывоз мусора.

В прошлом году в национальном парке смонтировали 18 площадок для сбора мусора, также было приобретено 42 современных контейнера большей емкости.

ИСТОЧНИК KP.RU