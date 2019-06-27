2019-06-27T13:44:06+03:00
Общество

На калининградца завели дело за незаконное хранение и продажу алкоголя без лицензии

Виктор Сергеев
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за незаконное хранение и продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В прошлом году в течение 11 месяцев 33-летний калининградец продавал алкоголь на территории области. В ходе обыска в арендованном складе на улице Дорожной полицейские обнаружили и изъяли 10 600 литров алкогольной продукции стоимостью порядка 520 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники полиции выявили факты незаконного использования чужого товарного знака при реализации алкоголя. За эти преступления предпринимателю грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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