День города в Калининграде: С концертами выступят группы «Серебро» и «Премьер-министр»
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В мэрии Калининграда назвали всех хедлайнеров предстоящего Дня города. На сцене, которую установят на территории Октябрьского острова, 6 июля выступит группа «Серебро».
В финале концерта всех ждет праздничный фейерверк (в 23:00).
Ранее был озвучен главный артист Дня города Калининграда - певец Макс Барских, автор хита «В голове моей туманы-маны».
Кроме того, в Центральном парке вечером в воскресенье 7 июля выступит группа «Премьер-министр».
ИСТОЧНИК KP.RU