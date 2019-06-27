День города в Калининграде: С концертами выступят группы «Серебро» и «Премьер-министр»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-27T13:55:24+03:00

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В мэрии Калининграда назвали всех хедлайнеров предстоящего Дня города. На сцене, которую установят на территории Октябрьского острова, 6 июля выступит группа «Серебро».

В финале концерта всех ждет праздничный фейерверк (в 23:00).

Ранее был озвучен главный артист Дня города Калининграда - певец Макс Барских, автор хита «В голове моей туманы-маны».

Кроме того, в Центральном парке вечером в воскресенье 7 июля выступит группа «Премьер-министр».

ИСТОЧНИК KP.RU