Житель Пионерского получил 200 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-27T14:24:22+03:00

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В Светлогорске осудили жителя Пионерского, который попался на повторном пьяном вождении.

В апреле этого года на автодороге Светлогорск-Приморье инспекторы ГИБДД остановили «Ниссан», водитель которого грубо нарушил Правила дорожного движения.

Инспекторы предложили водителю пройти медосвидетельствование, однако он отказался. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ранее его лишили прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и лишил прав еще на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU