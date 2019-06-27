Житель Пионерского получил 200 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение
.Фото: Александр Подгорчук
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В Светлогорске осудили жителя Пионерского, который попался на повторном пьяном вождении.
В апреле этого года на автодороге Светлогорск-Приморье инспекторы ГИБДД остановили «Ниссан», водитель которого грубо нарушил Правила дорожного движения.
Инспекторы предложили водителю пройти медосвидетельствование, однако он отказался. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ранее его лишили прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и лишил прав еще на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU