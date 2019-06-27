2019-06-27T15:08:27+03:00
Общество

Мэр Калининграда пообещал решить вопрос с мусором в Парковом ручье

Александр КАТЕРУША
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Ручей на территории парка у "Акрополя".Ручей на территории парка у "Акрополя".Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде пересох Парковый речей, обнажив наносы ила и песка и огромное количество мусора. Горожане обращают внимание на бутылки и банк, покрышки и металлолом, который копился на дне годами. Много мусора под мостом в районе улицы Партизанской, в районе моста на Горького, у «Эпицентра», «Акрополя» и на протяжении всего парка.

- Парковый ручей пересох из-за жары. Нет дождей, - поясняет директор предприятия «Гидротехник» Алексей Мойса. - У нас практически все реки обмелели, они же на 70 процентов зависят от атмосферных осадков. Летом у нас всегда подсыхает.

Мусор в районе моста на улицы Партизанской. Фото: Александр КАТЕРУША

Мусор в районе моста на улицы Партизанской.Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Алексея Мойсы, реки и их русла – ответственность министерства экологии региона. Мол, и чистить углубления реки «по закону не можем».

- Но видимый мусор – шины, бутылки – мы уберем, - обещает директор «Гидротехника». - Хорошо, что позвонили и сообщили. Будем реагировать. У нас ручьев в городе много, а штат такой, что все не уберешь. Парковый ручей уберем на следующей неделе.

За комментарием по столь сложному экологическому вопросу «Комсомолка» обратилась к главе Калининграда. Ведь пока дождей нет и ручей пересохший, сам бог велел его почистить, хотя бы в центре, хотя бы накануне Дня города.

- Этот вопрос решаемый. Мы обратим внимание обязательно, - пообещал Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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