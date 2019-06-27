Электронные визы в Калининград смогут получить граждане 53 государств

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-27T14:51:29+03:00

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На сайте Министерства иностранных дел РФ опубликован список стран, граждане которых могут получить электронную визу для въезда в Калининградскую область. Оформление электронных виз начнется с 1 июля 2019 года

В список попали 53 страны:

Австрия

Андорра

Бахрейн

Бельгия

Болгария

Ватикан

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Индия

Индонезия

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Катар

Кипр

Китай (включая Тайвань)

Корейская Народно-Демократическая Республика

Кувейт

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Малайзия

Мальта

Мексика

Монако

Нидерланды

Норвегия

Оман

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Саудовская Аравия

Северная Македония

Сербия

Сингапур

Словакия

Словения

Турция

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония

Япония

ИСТОЧНИК KP.RU