Электронные визы в Калининград смогут получить граждане 53 государств
На сайте Министерства иностранных дел РФ опубликован список стран, граждане которых могут получить электронную визу для въезда в Калининградскую область. Оформление электронных виз начнется с 1 июля 2019 года
В список попали 53 страны:
Австрия
Андорра
Бахрейн
Бельгия
Болгария
Ватикан
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Катар
Кипр
Китай (включая Тайвань)
Корейская Народно-Демократическая Республика
Кувейт
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Малайзия
Мальта
Мексика
Монако
Нидерланды
Норвегия
Оман
Польша
Португалия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Македония
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Турция
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония
ИСТОЧНИК KP.RU