Суд обязал администрацию Правдинска обустроить уличное освещение в шести поселках

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-27T15:17:36+03:00

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Суд обязал администрацию Правдинского городского округа обустроить стационарное уличное освещение в шести поселках, а также на одной из улиц районного центра. Об этом сообщает пресс-служба Правдинского районного суда.

Речь идет о поселках Гусево, Извилино, Лукино, Гончарово, Климовка, улице Школьной в поселке Железнодорожный и улице Комсмольской в Правдинске.

Отсутствие освещение на улицах создает опасность жизни и здоровью граждан, отметил суд. И обязал чиновников решить вопрос до 1 сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU