Дорогу к пункту пропуска Дубки в Советске расширят до четырех полос

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-27T15:26:54+03:00

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Дорога к строящемуся пункту пропуска Дубки в Советске будет расширена до четырех полос. Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов

- Также для эффективного администрирования очередей будет построен накопитель, загрузка которого рассчитана до 50 грузовиков, – отметил Александр Рольбинов.

По данным Росгранстроя, новый пункт пропуска будет введен в марте 2020 года. Перед началом функционирования он будет работать в тестовом режиме, отметили в Росгранстрое.

ИСТОЧНИК KP.RU