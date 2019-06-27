Дорогу к пункту пропуска Дубки в Советске расширят до четырех полос
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Дорога к строящемуся пункту пропуска Дубки в Советске будет расширена до четырех полос. Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов
- Также для эффективного администрирования очередей будет построен накопитель, загрузка которого рассчитана до 50 грузовиков, – отметил Александр Рольбинов.
По данным Росгранстроя, новый пункт пропуска будет введен в марте 2020 года. Перед началом функционирования он будет работать в тестовом режиме, отметили в Росгранстрое.
ИСТОЧНИК KP.RU