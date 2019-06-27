В День города у памятника «Землякам-космонавтам» нарисуют портрет Алексея Леонова

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-27T15:33:26+03:00

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В рамках празднования Дня города Калининграда организаторы задумали преобразить стену на проспекте Мира. На ней появится граффити на тему космоса. Об этом журналистам в четверг 27 июня рассказал режиссер праздника Антон Макаренко.

- Если мы смотрим на памятник «Землякам-космонавтам», справа есть стена, которую постоянно закрашивают граффити и нецензурными словами. Вот на этой стене мы решили нарисовать композицию на космическую тему, - говорит молодой режиссер. - Надеюсь, рука вандалов на нее не поднимется. В создании звездного неба могут поучаствовать и калининградцы, то есть нарисовать его своими руками.

На проекте виден портрет космонавта Алексея Леонова, наша планета, космический корабль. Преобладают синие цвета.

Кто станет автором граффити и портрета Алексея Леонова – неизвестно.

Отметим, весной прошлого года талантливый уличный художник Глеб Михайлов создал портрет космонавта Алексея Леонова на фасаде жилой многоэтажки на пересечении проспекта Мира и улицы Леонова.

ИСТОЧНИК KP.RU