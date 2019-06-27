2019-06-27T15:33:26+03:00
Звезды

В День города у памятника «Землякам-космонавтам» нарисуют портрет Алексея Леонова

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Эскиз выглядит так.Эскиз выглядит так.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В рамках празднования Дня города Калининграда организаторы задумали преобразить стену на проспекте Мира. На ней появится граффити на тему космоса. Об этом журналистам в четверг 27 июня рассказал режиссер праздника Антон Макаренко.

- Если мы смотрим на памятник «Землякам-космонавтам», справа есть стена, которую постоянно закрашивают граффити и нецензурными словами. Вот на этой стене мы решили нарисовать композицию на космическую тему, - говорит молодой режиссер. - Надеюсь, рука вандалов на нее не поднимется. В создании звездного неба могут поучаствовать и калининградцы, то есть нарисовать его своими руками.

На проекте виден портрет космонавта Алексея Леонова, наша планета, космический корабль. Преобладают синие цвета.

Кто станет автором граффити и портрета Алексея Леонова – неизвестно.

Отметим, весной прошлого года талантливый уличный художник Глеб Михайлов создал портрет космонавта Алексея Леонова на фасаде жилой многоэтажки на пересечении проспекта Мира и улицы Леонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде в рамках Дня города пройдет Фестиваль цветов
В Балтийске полицейский спас двух девушек от своры бродячих собак
Роспотребнадзор сообщил, в каких водоемах области опасно купаться
Прокуратура: В Калининградской области повысилась раскрываемость дел по незаконному обороту наркотиков
В мэрии рассказали, как будут ходить шаттлы и какие улицы перекроют в День города 6-7 июля
Дорогу к пункту пропуска Дубки в Советске расширят до четырех полос
Суд обязал администрацию Правдинска обустроить уличное освещение в шести поселках
Электронные визы в Калининград смогут получить граждане 53 государств
Мэр Калининграда пообещал решить вопрос с мусором в Парковом ручье
Житель Пионерского получил 200 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение
День города в Калининграде: С концертами выступят группы «Серебро» и «Премьер-министр»
На калининградца завели дело за незаконное хранение и продажу алкоголя без лицензии
На Куршской косе сложилась «нетерпимая ситуация» с вывозом мусора
В Калининграде пропала страдающая потерей памяти 77-летняя женщина
В Калининграде электрик совершил 40 краж из трансформаторных подстанций
В Калининграде безработный украл из магазина 30 бутылок коньяка
В квартире у калининградца загорелся натяжной потолок
Лучница из Калининграда завоевала вторую медаль Европейских игр
Калининградца задержали за четыре разбойных нападения на магазины
Депутаты Облдумы предложили привлекать к уборке борщевика безработных
На Окружной мотоцикл врезался дорожное ограждение, пострадали водитель и пассажирка
В Калининграде девять улиц остались без электричества
Калининградская область примет участие в туристической выставке в Японии
В Большом Исаково волонтеры помогли лебедям, которые погибали на жаре
На улице Леонова в Калининграде таксист сбил пешехода-нарушителя