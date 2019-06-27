В мэрии рассказали, как будут ходить шаттлы и какие улицы перекроют в День города 6-7 июля

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-27T15:53:16+03:00

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В Калининграде готовятся праздновать День города. Напомним, основные мероприятия 6 июля пройдут на Октябрьском острове, а 7 июля на пешеходной зоне на проспекте Мира. Планируется перекрывать ряд улиц.

Так, 6 июня с 07:00 до 24:00 будет полностью закрыта ул. Генерала Павлова (на участке от набережной Карбышева до Солнечного бульвара), Набережная ветеранов и Парадная набережная.

- Будет открыта Восточная эстакада на участке от улицы Ялтинской до Аллеи чемпионов, чтобы гости Дня города могли на личных авто заехать на две парковки и оставить там личный транспорт. При этом с 17:00 до 24:00 движение там будет перекрыто в сторону острова и будет возможность только с него уехать, - сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

По его словам доехать до острова и территории стадиона калининградцы смогут на бесплатных шаттлах.

- Первый маршрут Ф-1 будет стартовать с Ленинского проспекта от Родины-матери. Второй маршрут Ф-2 стартует с Южного вокзала, - говорит Олег Кутин. – Мероприятие начинается с 12 часов. Первые маршруты стартуют в сторону острова с 11:30. До 16:30 интервал движения шаттлов будет 30 минут. С 16:30 до 21:00 интервал движения шаттлов будет 15 минут. При этом шаттлы будут приходить на две парковка. По окончании праздника с 23:30 выехать с этих парковок можно будет на этих же шаттлах. В обратном пути автобусы пойдут уже с остановками.

Конечно, в течение праздничного дня шаттлы будут ходить и в обратном направлении. Так что не придется ждать вечера, чтобы уехать с территории острова. Покинуть территорию праздника можно будет и днем. Предусмотрено и традиционное трамвайное движение на острове в сторону ул. 9 апреля (за проезд тут уже придется платить).

7 июля (когда организуют пешеходную зону) движение будет перекрыто как в прошлом году: на проспекте Мира от Советского проспекта до улицы Кутузова, плюс все примыкающие улицы. Перекрыто движение будет с 01:00 (ночь) до 18:00 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU