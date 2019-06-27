Прокуратура: В Калининградской области повысилась раскрываемость дел по незаконному обороту наркотиков
.Фото: Александр Подгорчук
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Раскрываемость уголовных дел по незаконному обороту наркотиков в Калининградской области повысилась на 14% и составляет свыше 64%. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
С начала 2019 года в области было выявлено 382 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
В суд для рассмотрения по существу прокурорами направлено 151 преступление, из которых два - о сбыте наркотических средств в составе организованных преступных групп.
ИСТОЧНИК KP.RU