Прокуратура: В Калининградской области повысилась раскрываемость дел по незаконному обороту наркотиков

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-27T16:05:31+03:00

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Раскрываемость уголовных дел по незаконному обороту наркотиков в Калининградской области повысилась на 14% и составляет свыше 64%. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С начала 2019 года в области было выявлено 382 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

В суд для рассмотрения по существу прокурорами направлено 151 преступление, из которых два - о сбыте наркотических средств в составе организованных преступных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU