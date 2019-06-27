Роспотребнадзор сообщил, в каких водоемах области опасно купаться

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-27T16:11:51+03:00

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Купание в реке Тыльжа в Советске запрещено. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, проба воды, отобранная в черте городского пляжа не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В ведомстве обращают внимание, что купаться опасно также в четырех водоемах: в озере Лангер, озере пос.Железнодорожный в Багратионовском районе, в районе залива «Пирс» в Мамоново и «Бальга».

ИСТОЧНИК KP.RU