Роспотребнадзор сообщил, в каких водоемах области опасно купаться
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Купание в реке Тыльжа в Советске запрещено. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, проба воды, отобранная в черте городского пляжа не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
В ведомстве обращают внимание, что купаться опасно также в четырех водоемах: в озере Лангер, озере пос.Железнодорожный в Багратионовском районе, в районе залива «Пирс» в Мамоново и «Бальга».
ИСТОЧНИК KP.RU