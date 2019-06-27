2019-06-27T16:18:37+03:00
Общество

В Балтийске полицейский спас двух девушек от своры бродячих собак

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске полицейский отбил двух девушек от своры бродячих собак.

Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Ленина. Около 21 часа полицейский увидел, как две крупные собаки напали двух девушек в районе дома №55.

- Оперативник незамедлительно пришел на помощь и отогнал агрессивных животных. Юные жительницы Балтийска не пострадали, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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