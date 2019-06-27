2019-06-27T16:38:22+03:00
Звезды

В Калининграде в рамках Дня города пройдет Фестиваль цветов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в рамках празднования Дня города-2019 проведут Фестиваль цветов. Об этом организаторы праздника рассказали журналистам в четверг 27 июня.

Фестиваль пройдет в сквере между стадионом «Балтика» и гостиницей «Москва».

- Это работа местных флористов и дизайнеров. Какие мы увидим цветы – это большой сюрприз для маленького сквера. Уверен, это будет очень достойно и красиво, - сказал режиссер праздника Антон Макаренко. Увы, из его пояснения не стал понятен формат фестиваля и его наполнение.

В этом же сквере расположится площадка «Калининград детский».

- Дети, как вы понимаете – цветы жизни. Здесь все логично подобрано. Все будет очень красиво, - отметил режиссер.

На сцене выступят детские коллективы, хедлайнером тут станет участница шоу «Голос. Дети» Елизавета Лебедева.

Запланированы также мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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