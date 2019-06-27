Калининградцев приглашают принять участие в очистке Гагаринского ручья от мусора

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-27T19:21:20+03:00

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Калининград в грядущую субботу 29 июня присоединится в всероссийской акции – активисты проведут акцию по очистке от мусора берегов Гагаринского ручья, расположенного у школы №2 на улице Малоярославской (ориентир – улица Гагарина).

Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области, которое поддерживает экологическую акцию третий год.

На акции ждут добровольных участников. Начало мероприятия в 9 утра.

Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Отметим, из-за жары ручьи в Калининграде пересохли. Одно из проблемных мест – Парковый ручей, который очень сильно замусорен. Решить проблему с мусором в ручье после обращения «Комсомолки» пообещали директор предприятия «Гидротехник» Алексей Мойса и глава города Алексей Силанов.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области, к реализации мероприятий по экологической реабилитации реки Лесной и ручья Гагаринского планируется приступить в 2020 году.

На проведение работ будут направлены средства из регионального и федерального бюджетов.

В этом году ведется проектирование по расчистке и углублению рек Инструч и Прохладной.

ИСТОЧНИК KP.RU