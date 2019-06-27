В Калининграде директор мебельной компании попалась на хищении 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-27T16:49:07+03:00

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В Калининграде директор компании по производству и продаже мебели попалась на присвоении крупной суммы денег. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Крупную недостачу обнаружили входе ревизии, после чего собственник компании обратился в полицию.

Сотрудники отделения экономической безопасности установили, что к хищению причастна 42-летний директор. Женщина заключала с клиентами договоры купли-продажи товаров на приобретение мебели, а когда клиенты расплачивались с ней за покупки, часть денег она вносила на расчётный счет фирмы в виде предоплаты, а остальную сумму оставляла себе. Таким способом злоумышленница присвоила себе более 200 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU