2019-06-27T16:52:50+03:00
Общество

«Скажи инсульту «Нет!»: в Калининграде пройдет День здоровья

Виктор Сергеев
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В субботу, 29 июня, в Калининграде пройдет акция «День здоровья». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие пройдет в парке «Южный» под девизом «Скажи инсульту «Нет!». Горожане смогут получить консультацию врачей-специалистов - диетолога, врача по медицинской профилактике, невролога и кардиолога.

- Также можно будет узнать индекс массы тела. Помимо этого, всем желающим предлагается поучаствовать в занятиях с фитнес-тренерами, легкоатлетических забегах и семейных спортивных стартах, - отметили в Минздраве.

Акция пройдет с 11 часов до 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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