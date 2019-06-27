На улице Горького в Калининграде в ДТП попала маршрутка: пострадали восемь пассажиров
На улице Горького в Калининграде в ДТП попала маршрутка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Контакте».
Авария произошла напротив «Эпицентра». Микроавтобус врезался в легковой автомобиль, который поворачивал на парковку.
- Много людей рядом на тротуаре сидят и держатся за голову, - написал одни из очевидцев.
На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи.
Как стало известно, маршрутка №82 врезалась в Peugeot под управлением 39-летней женщины. Легковой автомобиль поворачивал направо на парковку. В результате ДТП пострадало семь пассажиров маршрутки и один пассажир в иномарке.
ИСТОЧНИК KP.RU