На улице Горького в Калининграде в ДТП попала маршрутка: пострадали восемь пассажиров

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-27T19:12:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Горького в Калининграде в ДТП попала маршрутка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Контакте».

Авария произошла напротив «Эпицентра». Микроавтобус врезался в легковой автомобиль, который поворачивал на парковку.

- Много людей рядом на тротуаре сидят и держатся за голову, - написал одни из очевидцев.

На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи.

Как стало известно, маршрутка №82 врезалась в Peugeot под управлением 39-летней женщины. Легковой автомобиль поворачивал направо на парковку. В результате ДТП пострадало семь пассажиров маршрутки и один пассажир в иномарке.

ИСТОЧНИК KP.RU