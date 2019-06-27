Калининградский музей присоединился к приложению-гиду с дополненной реальностью
Калининградский музей изобразительных искусств присоединился к проекту «Artefact». Это гид по музеям России с дополненной реальностью.
Как сообщает пресс-служба музея, речь идет о бесплатной платформе, которая позволяет знакомиться с произведениями, используя мультимедийные технологии.
Приложение бесплатно, скачать его можно на Google Play или AppStore. Установив его на свой смартфон, можно подробнее узнать о произведениях выставки «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем».
В этой экспозиции сотня произведений скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, пока 10 из них можно рассмотреть с помощью «Артефакта».
Если вы находитесь дома. А не у музее, то изучить музейные коллекции можно в режиме «Каталог».
ИСТОЧНИК KP.RU