Калининградский музей присоединился к приложению-гиду с дополненной реальностью

СЕГОДНЯ 19:13 2019-06-27T19:13:50+03:00

Теперь можно знакомиться с произведениями, используя мультимедийные технологии

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Калининградский музей изобразительных искусств присоединился к проекту «Artefact». Это гид по музеям России с дополненной реальностью.

Как сообщает пресс-служба музея, речь идет о бесплатной платформе, которая позволяет знакомиться с произведениями, используя мультимедийные технологии.

Приложение бесплатно, скачать его можно на Google Play или AppStore. Установив его на свой смартфон, можно подробнее узнать о произведениях выставки «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем».

В этой экспозиции сотня произведений скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, пока 10 из них можно рассмотреть с помощью «Артефакта».

Если вы находитесь дома. А не у музее, то изучить музейные коллекции можно в режиме «Каталог».

ИСТОЧНИК KP.RU