2019-06-28T09:43:05+03:00
Происшествия

700 метров в огне: В Советске горели строительные отходы

Александр КАТЕРУША
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Пожар случился в Советске в минувший четверг 27 июня. На улице Александра Невского горели строительные отходы на открытой площадке.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров, прежде чем с огнем удалось справиться. В ликвидации пожара участвовали пожарные расчеты в составе 15 человек и 4 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, похожий пожар был зафиксирован поздним вечером в Гурьевске. На Калининградском шоссе горели строительные отходы на площади 15 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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