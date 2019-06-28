2019-06-28T10:41:21+03:00
Общество

В Калининградской области планируют выдавать разрешения на строительство через Госуслуги

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области планируется выдавать застройщикам разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию через портал Госуслуги. Об этом на встрече с представителями регионального Союза строительства заявила вице-премьер Наталья Сибирева, сообщает пресс-служба правительства области.

- Все больше услуг сейчас переводятся в электронную форму. Есть услуги, которые по целевым моделям должны предоставляться в электронном виде. В этом году 50 процентов из всех обращений должны составить те, которые поступили в таком формате. Для того, чтобы мотивировать заявителей к использованию электронной формы, мы сократили срок рассмотрения заявки для подготовки градостроительного плана земельного участка с 20 до 12 дней, – сообщила Наталья Сибирева.

Она также сообщила, что в тестовом режиме запущен Региональный портал пространственных данных, который содержит консолидированную информацию о территориальном планировании Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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