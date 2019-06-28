2019-06-28T10:43:44+03:00
Общество

Власти объяснили, зачем вырубать деревья при реконструкции дорог в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Власти Калининградской области считают необходимым вырубать деревья при реконструкции дорог в регионе. Но при условии обязательного компенсационного озеленения. Об этом во время рабочего выезда на реконструируемую дорогу «Калининград-Полесск» сказала министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.

- Если мы хотим иметь качественные и безопасные дороги, то вырубка нужна, - сказала министр на встрече с журналистами. Она зачитала статистику, согласно которой шторма, которые бушевали в городе и области, только за прошлый год повалили на проезжую часть порядка 300 деревьев. А за 6 месяцев 2019 года их насчитали уже 195.

- Деревья, которые падают, это всегда угроза жизни и здоровью людей, нанесение вреда имуществу. Так что нужно говорить о плановом замещении зеленых насаждений. Мы врубаем старые деревья, которые находятся в ненормативном состоянии, и высаживаем новые, - говорит Елена Дятлова. - Компенсационная высадка должна быть обязательно. Уменьшения количества деревьев в нашем регионе быть не должно.

Министр отметила, что деньги за вырубленные деревья идут в бюджет.

- За каждое срубленное в рамках реконструкции дерево, мы перечисляем деньги в бюджет муниципального образования, на территории которого производим вырубку. За последние 4 года, не считая 2019-й, мы перечислили 135 млн рублей в бюджеты муниципалитетов. Эти деньги идут исключительно на компенсационные высадки деревьев, - заключила Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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