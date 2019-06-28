2019-06-28T10:52:40+03:00
Общество

В Калининграде без света остались дома на 14-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в пятницу, 28 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 14 часов электричество отключено на пер. Лучистый 2,3, ул. И. Сусанина 2,4,7,11,12,13,14,17,18, 19,21,27,28,30,31,35,37,74, ул. Минометная 1,4, ул. Пулеметная, 1,4,5,7,8,14,17,18,20,26, ул. Рассветная 8,12,18,20,22,24.

До 18 часов света не будет на пр-т Мира, 86, 88, 88а, 90- 98, ул. С. Разина, 31, ул. Коммунальная, 3-17, 4-18, ул. Пугачева, 9-13, 14, 14а, 16, ул. Офицерская, 1-13, 4-8, 13а, ул. Балтийская 14-18,20-24,26,43, ул. Озерная 25 а, б, 31, ул. Стрелковая 8,19

До 20 часов придется потерпеть жителям с улицы Красная 141-143.

ИСТОЧНИК KP.RU

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