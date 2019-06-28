В Калининграде без света остались дома на 14-ти улицах

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-28T10:52:40+03:00

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В Калининграде в пятницу, 28 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 14 часов электричество отключено на пер. Лучистый 2,3, ул. И. Сусанина 2,4,7,11,12,13,14,17,18, 19,21,27,28,30,31,35,37,74, ул. Минометная 1,4, ул. Пулеметная, 1,4,5,7,8,14,17,18,20,26, ул. Рассветная 8,12,18,20,22,24.

До 18 часов света не будет на пр-т Мира, 86, 88, 88а, 90- 98, ул. С. Разина, 31, ул. Коммунальная, 3-17, 4-18, ул. Пугачева, 9-13, 14, 14а, 16, ул. Офицерская, 1-13, 4-8, 13а, ул. Балтийская 14-18,20-24,26,43, ул. Озерная 25 а, б, 31, ул. Стрелковая 8,19

До 20 часов придется потерпеть жителям с улицы Красная 141-143.

ИСТОЧНИК KP.RU