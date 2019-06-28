2019-06-28T10:52:18+03:00
Общество

В Калининграде на двух улицах для проведения ремонта сузили проезжую часть

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы, 28 июня, в Калининграде для проведения ремонта вводится ограничение движения транспорта путем сужения проезжей части на участках ул. Горького и Балтийского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По 15 августа на улице Горького поэтапно будут ограничивать движение транспорта путем сужения проезжей части на улице Горького.

I этап – на участке от ул. Б. Окружной до ул. Б. Окружной 3-й.

II этап – от ул. Б. Окружной 3-й до ул. И. Сусанина.

III этап – на участке от ул. И. Сусанина до ул. Гайдара.

На Балтийском шоссе приведут в порядок 700 метров дорожного полотна - от пересечения с ул. Карташева (плюс 100 метров в сторону Балтийска) до заправки «Лукойла». На ул. Горького предстоит отремонтировать 5,8 км проезжей части, а также приведут в порядок ливневую канализацию, оборудуют 19 заездных карманов для остановок общественного транспорта и заменят 228 уличных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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