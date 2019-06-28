2019-06-28T11:14:48+03:00
Общество

В Балтийске инженера муниципального учреждения будут судить за подлог

Виктор Сергеев
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В Балтийске инженера муниципального учреждения «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района будут судить за служебный подлог. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что инженер внесла в акты приемки выполненных работ по ремонту канализационно-насосной станции ложные сведения о якобы выполненных работах подрядчиком.

Уголовное дело направлено в Балтийский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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