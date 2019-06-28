В Балтийске инженера муниципального учреждения будут судить за подлог
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В Балтийске инженера муниципального учреждения «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района будут судить за служебный подлог. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что инженер внесла в акты приемки выполненных работ по ремонту канализационно-насосной станции ложные сведения о якобы выполненных работах подрядчиком.
Уголовное дело направлено в Балтийский городской суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU