На ул. Черняховского в Калининграде при падении в автобусе пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-28T11:20:08+03:00

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В Калининграде пассажирка получила травмы при падении в рейсовом автобусе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дорожный инцидент произошел на улице Черняховского. Водитель автобуса при резком торможении допустил падение в салоне 44-летней пассажирки.

В результате падения женщина получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU