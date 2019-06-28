2019-06-28T11:20:08+03:00
Происшествия

На ул. Черняховского в Калининграде при падении в автобусе пострадала пассажирка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде пассажирка получила травмы при падении в рейсовом автобусе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дорожный инцидент произошел на улице Черняховского. Водитель автобуса при резком торможении допустил падение в салоне 44-летней пассажирки.

В результате падения женщина получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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