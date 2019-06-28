2019-06-28T11:25:43+03:00
Происшествия

В Гусевском районе «Фольксваген» врезался в дерево и перевернулся в кювет

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гусевском районе в результате ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Черняховск – Приозерное – Фурманово». 39-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После столкновения автомобиль перевернулся в кювет.

В результате дорожного происшествия пострадал 40-летний пассажир «Фольксвагена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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