СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-28T11:41:18+03:00

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На стадионе «Калининград» начала работу футбольная школа для малышей. Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, азам футбола будут обучать детей в возрасте от трёх до семи лет.

Тренировки детей организованы в разминочных секторах раздевалок. В помещениях, площадью почти 100 квадратных метров каждое, расстелен искусственный газон, установлены травмобезопасные маты, система вентиляции воздуха. Планируется, что для воспитанников школы будут задействованы массажные кабинеты и лекторий, а также спецпредложения по посещению матчей на главном поле.

- Делаем всё возможное, чтобы им было интересно и весело, но, вместе с тем, полезно. Различные упражнения на координацию и ловкость, чувство мяча и расстояния. Спорт молодеет и футбол не стоит на месте – все больше родителей стремятся всесторонне развивать своих детей уже в дошкольном возрасте, – сказал наставник проекта Сергей Клименко.

Участниками тренировочного процесса стали двадцать детей, разделенных на две группы – 3-4 года и 5-7 лет. Предполагается, что школа станет трамплином для малышей на пути в систему подготовки профессионального футбольного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU