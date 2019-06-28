Прокуратура потребовала переделать герб Черняховска

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-28T12:51:44+03:00

В ведомстве возмутились по поводу двух немецких букв на символике города

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В мае этого года агентство Eadaily.com опубликовало заметку, обвиняющую власти Черняховска в том, что на гербе их города «изображены две нерусские буквы, выполненные готическим шрифтом — G.F.». Автор заметки возмутился из-за того, что немецкие буквы - это инициалы регента Пруссии Георга Фридриха Брандербург-Ансбахского, жившего в 16−17-м веках.

На заметку накануне отреагировала прокуратура города Черняховска, которая решила проверить этот факт и выявила «нарушения требований закона при использовании символики муниципального образования».

- Установлено, что герб муниципального образования «Черняховский городской округ» не приведен в соответствие с методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, утвержденных Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, - говорится в релизе прокуратуры, - что является нарушением требований ст. 9 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

24 июня прокурор направил административный иск в суд, в котором потребовал признать незаконным бездействие органов местного самоуправления по поводу приведения герба в соответствие с требованиями закона.

ИСТОЧНИК KP.RU