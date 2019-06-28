2019-06-28T12:00:54+03:00
Общество

С капитана задержанного финского судна потребовали 50 млн за незаконный вылов судна

Виктор Сергеев
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..Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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Прокуратура Калининградской области предъявила гражданский иск к капитану финского судна «Роксен» за незаконный вылов рыбы в исключительной экономической зоне РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Судно задержали калининградские пограничники в акватории Балтийского моря в мае этого года. При досмотре на борту обнаружили свыше 7,5 тонн незаконно добытой рыбы. Причиненный ущерб оценили почти в 50 млн рублей.

Также по факту незаконного вылова рыбы возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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