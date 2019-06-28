СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-28T12:05:58+03:00

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В Калининградской области пройдут проверки садоводческих товариществ на соблюдение природоохранного законодательства. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Проверки пройдут с 22 июля по 2 августа в части загрязнения поверхностных и подземных водных объектов и почв сточными водами, санитарных и иных правил содержания земельных участков.

- Физические лица и юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов от загрязнения. Право пользования поверхностными водными объектами или их частями для сброса сточных вод приобретается на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, - отметили в министерства, добавив, что в случае выявления нарушений виновных будут штрафовать и выдавать предписания на устранение выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU